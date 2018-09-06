الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا غربا وقد يتشكل الضباب الخفيف صباحا أقصى الغرب وحار ومغبر أحيانا نهاراً مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقا وجنوباً بعد الظهر، مشيرا الى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة أحيانا نهاراً والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وعن طقس بعد غد توقع المركز أن يكون رطبا غربا وقد يتشكل الضباب الخفيف صباحا غربا وحار ومغبر أحيانا نهاراً مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقا وجنوباً بعد الظهر والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 20 إلى 32 تصل إلى 42 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة أحيانا نهاراً والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم السبت فتوقع أن يكون الطقس رطبا غربا صباحا وحارا ومغبرا نهاراً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر ..والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة أحيانا نهاراً والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وحول طقس يوم الاحد قال إنه سيكون حارا ومغبرا أحيانا نهاراً وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، مثيرة للغبار نهاراً والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا نهاراً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وفي يوم الاثنين يكون الطقس حارا ومغبرا أحيانا نهاراً وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 22 إلى 32 تصل إلى 42 كم/س، مثيرة للغبار والاتربة نهاراً والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

