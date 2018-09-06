اللجنة العليا للأمن الداخلي تستعرض آليات التنسيق المشترك

المصدر: دبي - البيان

استعرضت اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي بوزارة الداخلية آليات التعاون والتنسيق المشترك في عمليات الأمن الداخلي والمواضيع ذات العلاقة، إضافة إلى البرامج والمشاريع التدريبية وعدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي ترأسه الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور القادة والمديرين العامين، أعضاء اللجنة، وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضمان الجاهزية لمواجهة الأحداث، مناقشة القرارات والتوصيات السابقة، وما تم تنفيذه منها واستعراض المشاريع والخطط المستقبلية لعمليات الأمن الداخلي.

يذكر أن اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي تعقد اجتماعاتها تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بشأن تشكيل اللجنة العليا الدائمة بوزارة الداخلية.