استعراض أوجه التعاون الدفاعي والعسكري بين الإمارات والهند

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع صباح أمس في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي نفديب سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

ورحب معاليه بالسفير الهندي وبحث معه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة. واستعرض اللقاء أوجه التعاون في مختلف المجالات، وخاصة الدفاعي والعسكري. كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم، وتبادلا وجهات النظر حولها. حضر اللقاء عدد من المسؤولين وكبار الضباط في وزارة الدفاع .

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