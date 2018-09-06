حميد النعيمي يطّلع على برامج «التعليم العالي» و«الشؤون الإسلامية والأوقاف»

المصدر: عجمان - وام

اطّلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط على خطط وبرامج واستراتيجية التعليم العالي في الدولة خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية في ظل المستجدات على الساحة التربوية والتعليمية خاصة في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في ظل التطورات التعليمية واستراتيجية التعليم العالي.

كما اطلع سموه بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على خطط وبرامج ومشاريع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خلال المرحلة المقبلة على مستوى الدولة عامة وإمارة عجمان خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه كلاً على حدة في مكتبه بالديوان الأميري معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدكتور فاروق حمادة مدير جامعة محمد الخامس وعبيد الزعابي مدير فرع الهيئة في عجمان.

وخلال لقاء صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي جرى بحث واستعراض عدد من القضايا العلمية، وتم استعراض سبل تعزيز البنية الأساسية للوصول إلى أفضل النتائج الدراسية لأبناء الدولة وخاصة في مجال التعليم العالي واستكمال الدراسات العليا.

مناهج الجامعات

واستمع سموه من معالي الوزير إلى شرح واف حول استراتيجية وبرامج التعليم في الجامعات والكليات للارتقاء بالمستوى التعليمي والهيئات التدريسية، وتأكيد الاهتمام بالقيم السلوكية والمعلم كركيزة أساسية في العملية التعليمية والطالب كمحور أساسي لها لتحقيق أفضل النتائج الدراسية.

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية في تقييم برامج ومناهج الجامعات وتشجيع الكوادر الوطنية للانضمام إلى الهيئات التدريسية في الجامعات.

مشاريع

إلى ذلك اطّلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي من الدكتور الكعبي على سير أعمال مناسك الحج بالنسبة لحجاج الدولة والتي مرت بسهولة ويسر ونجاح بفضل تكاتف أعضاء البعثة الرسمية ومختلف القطاعات.

واستمع سموه إلى شرح شامل حول سير عملية التسجيل والقبول والدراسة والمناهج والبرامج التي يتم تدريسها في جامعة محمد الخامس - فرع عجمان والمشاريع الجديدة التي يتم تنفذها ومراحل إنشاء المقر الرئيسي للجامعة في عجمان والمتوقع الانتهاء منه نهاية هذا العام. كما استمع سموه إلى شرح واف حول مشاريع الهيئة قيد الإنشاء التي تنفذها في عجمان.

مشاريع جامعة عجمان

اطلع معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة على سير العملية التعليمية والبرامج الأكاديمية والمشاريع الجديدة لجامعة عجمان، وذلك خلال زيارة قام بها أمس إلى الجامعة بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة رئيس اللجنة التنفيذية.

والدكتور كريم الصغير مدير الجامعة. وتعرف معاليه خلال الزيارة - التي تأتي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد - على مشاريع الجامعة الجديدة، ومنها مركز الخدمات الطلابية.

والذي يعد إضافة نوعية لمباني الجامعة. واستعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي الإنجازات المُشرّفة التي حققتها جامعة عجمان خلال الفترة الماضية واتخاذها لموقع متميز جديد في مصاف الجامعات العالمية تبعاً لتصنيف مؤسسة QS العالمية، وحصولها على اعتمادات دولية لبرنامج كلية الصيدلة، وبرنامجي الهندسة الكهربائية وهندسة المعدات الطبية بكلية الهندسة.