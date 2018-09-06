المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع الدكتور علي النقبي مدير بوليتكنيك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، وبخيت بن خالد المنهالي رئيس مجلس أمناء جائزة خالد بن طناف المنهالي للابتكار والتفوق العلمي، اتفاقية إطلاق مشروع «فاب لاب أبوظبي للتصنيع الرقمي»، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وتحت رعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.

وبحضور خالد بن طناف المنهالي، والدكتور أحمد العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور عبدالرحمن الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والدكتور حامد النيادي مدير الاتصال المؤسسي في معهد التكنولوجيا التطبيقية. وتعليقاً على إطلاق المشروع قال معالي حسين الحمادي:

إن المشروع يتضمن إنشاء مختبرات علمية وصناعية متقدمة تواكب توجيهات القيادة الرشيدة، لتمكين شباب الوطن من الوصول للمراكز الأولى عالمياً في مجالات الابتكار ونشر ثقافة تطبيق وتجربة الاختراعات والتصنيع في المجتمع الإماراتي بكل شرائحه إضافة إلى خلق بيئات محفزة للابتكار وتشجيع الطلبة في الجامعات والمدارس على البحث العلمي والاستكشاف وصولاً لمراحل متقدمة من الابتكارات والاختراعات في كل التخصصات العلمية والصناعية.

ولفت إلى أن المشروع ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار بالدولة التي تركز على زيادة عدد براءات الاختراع المقدمة مما يساهم في تعزيز مكانة الدولة وتصنيفها على مؤشر الابتكار العالمي.

مشيراً إلى أهمية جائزة خالد بن طناف ودورها في تحفيز الطلبة على التفوق والابتكار العلمي، بجانب نشر ثقافة الابتكار والاختراع في المجتمع وضرورة دعم المبتكرين وأصحاب الاختراعات من خلال تطبيق نماذج ابتكاراتهم في حاضنات للموهوبين والمبدعين، منوهاً بدور الابتكار في تقدم الأمم ومواكبة والتطور.

تعاون

بدوره، أوضح خالد بن طناف المنهالي، راعي الجائزة أنها تأتي في سياق التعاون مع أحد الشركاء للجائزة وهو بوليتكنيك أبوظبي كونه من المؤسسات التعليمية التي تقدم نظاماً تعليمياً مهنياً بتخصصات متعددة عالية التقنية تخدم القوى الوطنية المطلوبة في الدولة لتحقق رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، مما يؤهله ليكون محط اختيارنا لتنفيذ مشروعات مبتكرة تخدم أمارة أبوظبي والدولة بنجاح.

وقال إن مبادرة إنشاء مختبر فاب لاب - أبوظبي يواكب عام زايد الخير والذي يتم فيه ترسيخ مبادئ العطاء والمساهمة المجتمعية ضمن المبادرات التي نقدمها داخل الدولة وخارجها وخصوصاً في الجانب المعرفي والعلمي.

وثمن الدكتور أحمد العور مدير معهد التكنولوجيا التطبيقية رعاية ودعم مبادرات قطاع الأعمال للمسيرة التعليمية في الدولة ومساندتها لجهود الحكومة الرشيدة في الميدان التعليمي نحو تلبية حاجات المجتمع من خلال توفير أحدث الخدمات والوسائل التعليمية والمختبرات التصنيع.

من جهته قال بخيت المنهالي إن مشروع إنشاء مختبر التصنيع والابتكار في بوليتكنيك أبوظبي يتضمن توفير الأجهزة والبرامج والمواد اللازمة لتعزيز ثقافة الابتكار والتصنيع الرقمي لدى الطلبة.

مجالات

وقال الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنيك أبوظبي، إن البوليتكنيك يطرح درجة البكالوريوس والدبلوم العالي في مجالات العلوم وتكنولوجيا هندسة الطاقة المتقدمة، الطاقة النووية.

والهندسة الكهروميكانيكية، وهندسة أمن المعلومات، وهندسة البترول، والأرصاد الجوية. من جانبه، قال الدكتور حامد النيادي مدير الاتصال المؤسسي في معهد التكنولوجيا التطبيقية، إن مؤشرات دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشرات حماية الملكية الفكرية، وعدد براءات الاختراع المقدمة، ومؤشر توافر المخترعين والمهندسين بالدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز القدرات الابتكارية والتنافسية الاقتصادية للدولة.