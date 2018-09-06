وكيل الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بلجيكا

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد بيتر كلاس سفير المملكة البلجيكية لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة للسفير البلجيكي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا الصديقة.

ومن جانبه أعرب السفير البلجيكي عن سعادته بتمثيل بلده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.