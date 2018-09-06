الإمارات تؤكّد الالتزام بدعم اللاجئين الفلسطينيين

المصدر: بيروت - وام

أكد الدكتور حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، استمرار الالتزام الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في دعم اللاجئين الفلسطينيين، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل السير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

جاء ذلك خلال استقبال الشامسي، أمس، بمقر السفارة، كلاوديو كوردوني، المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في لبنان، يرافقه حكم شهوان، المدير العام للمكتب التنفيذي رئيس هيئة العاملين في الوكالة، حيث تم بحث القرار الأميركي الأخير بوقف تقديم مساهمات مالية إضافية، وتأثيرات ذلك في ملف اللاجئين وعمل «الأونروا».و

نقل حكم شهوان رسالة الشكر الموجهة من المفوض العام لـ«الأونروا» بيير كرينبول إلى الإمارات، نظراً إلى إسهاماتها المستمرة في دعم الوكالة، وآخرها تقديم 50 مليون دولار لدعم برامج التعليم، مشدداً على ضرورة توفير الدعم المالي اللازم للوكالة، للحيلولة دون حرمان اللاجئين من خدمات أساسية في التعليم والصحة والإغاثة.

إنجاز

وأكد شهوان أن استمرار عمل الوكالة يعتبر إنجازاً ليس لـ«الأونروا» والعاملين فيها فقط، بل لجميع الدول المعنية والداعمة والصديقة.وأوضح السفير الشامسي أن الإمارات قدّمت خلال عامي 2017 و2018، ما قدره 130 مليون دولار لفلسطين، كان من بينها 50 مليون دولار في أبريل الماضي لدعم برنامج التعليم الخاصة بـ«الأونروا»، إضافة لتقديمها 15 مليون دولار لدعم العام الدراسي 2017 - 2018، الأمر الذي أسهم في استمرارية عجلة التعليم لأكثر من 500 ألف طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين.