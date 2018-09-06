إنجاز 51 % من مشروع تطوير طريق الفاية رزين القوع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن إنجازها 51% من أعمال مشروع تطوير طريق الفاية - رزين – القوع، البالغ طوله 140 كيلومتراً، منها 15 كم مزدوج تبدأ من بداية التقاطع مع طريق الشاحنات أبوظبي – العين (E30) وطريق مفرد بطول 125 كم بعرض 13.5 متراً حتى النهاية وذلك بكلفة تقارب 388 مليون درهم، معتزمة تسليمه إلى دائرة النقل في نهاية الربع الثالث من العام 2019.

وأعلن المهندس صالح المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية من الطريق للجزء الواقع في منطقة العين، لافتاً إلى أنه تم افتتاحه أخيراً للسير وهو مستخدم حالياً بشكل طبيعي من طرف القاطنين والمقيمين في المنطقة.

وأشار المزروعي إلى أن المشروع تضمن تحسين الطريق الحالي ورفع كفاءته حتى يخدم فترة زمنية طويلة بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة للجودة والسلامة المرورية، إضافة إلى توسعة الطريق الحالي ليصبح عرضه 13.5 متراً عبارة عن حارتين بعرض 3.75 أمتار لكل حارة وأكتاف بعرض 3 أمتار للكتف الواحد ومواقف جانبية مريحة وفقاً لمواصفات الطرق الحديثة. ويتضمن المشروع إنشاء دوارات وأرصفة ومواقف جانبية وأنظمة إنارة وأسوار حماية من الحيوانات السائبة.

وقال المهندس فيصل أحمد السويدي مدير عام إدارة الطرق الرئيسية بدائرة النقل إن المشروع سيعزز الحركة والتواصل بين سكان القوع والوقن، وغيرها من المناطق في جنوب العين مع أبوظبي، كما سيسهل تنقل أصحاب العزب الممتدة على طوله إلى منطقتي أبوظبي والعين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المتواجدة في المنطقة.