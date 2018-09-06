إرشادات لتجاوز تعطّل مثبّت السرعة

المصدر: أبوظبي - البيان

حددت شرطة أبوظبي مجموعة من الإرشادات الضرورية للسائقين لاتباعها عند تعطل مثبت السرعة وأهمها ضرورة الهدوء وعدم الذعر والتأكد من ربط حزام الأمان وتشغيل مصابيح التنبيه والمصابيح الأمامية والاتصال على رقم الطوارئ 999 وشرح الحالة بالتفصيل.

ودعت السائقين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف، إلى محاولة تحريك ناقل الحركة على وضع (L) ومن ثم إطفاء المحرك عن طريق المفتاح بالنسبة للمركبات القديمة، أما بالنسبة للمركبات الحديثة فيتم الضغط المستمر الطويل على زر تشغيل المركبة لحين انطفاء المحرك.

وأوضحت أنه في حال عدم جدوى الخطوة الأولى فيجب وضع ناقل الحركة على وضع (L) والضغط بقوة مناسبة على المكابح باستمرار حتى تتوقف السيارة، وعند فشل الخطوة الثانية يتم رفع المكابح اليدوية تدريجياً مع ضرورة إمساك مقود السيارة بكل قوة.

وإذا فشلت جميع تلك المحاولات يجب على السائق تحريك ناقل الحركة بين وضع (L) إلى وضع (D) باستمرار، أما في حالة نجاح إحدى الطرق السابقة قبل تدخل الدورية فيجب على سائق المركبة إيقافها خارج الطريق وتأمين نفسه أولاً لحين وصول الجهات المختصة للتعامل مع الموقف.