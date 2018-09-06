تشكيل 4 لجان لمجمع محمد بن راشد للعلماء

المصدر: دبي - البيان

عقد مجمع محمد بن راشد للعلماء، الاجتماع التحضيري للمجمع، بحضور معالي سارة الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وأعضاء المجمع، وأعضاء مجلس علماء الإمارات، ومجلس علماء الشباب.

بالإضافة إلى نخبة من العلماء من مختلف المجالات والميادين العلمية من المجتمع العلمي الإماراتي، وذلك بهدف تشكيل لجان فرعية للمجمع، وترشيح أعضاء لهذه اللجان، وتحديد أجندة الاجتماع السنوي الثاني، المقرر عقده في ديسمبر المقبل.

وتم الاتفاق على مجموعة من الرؤى والتصورات والخطط العملية، التي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة، كما تم إنشاء أربع لجان مختلفة للمجمع، ومنها لجنة اختيار الأعضاء، لجنة نشر الثقافة العلمية، لجنة الاتصال، واللجان الاستشارية في كل من الصحة والطب، العلوم الطبيعية، والهندسة.

مواهب واعدة

وأكدت معالي سارة الأميري خلال الاجتماع، على أهمية العمل على تحفيز البحث العلمي، وخلق بيئة محفزة على الابتكار، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العقول والمواهب الواعدة.

والتي من شأنها خدمة قطاعات الدولة في مختلف المجالات، مشيرة إلى ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه المجتمع العلمي والمبتكرين، والعمل على دعم جهود الدولة لتحقيق خططها الوطنية ورؤيتها الاستراتيجية، ورفع تنافسيتها في هذا المجال بين دول العالم.

وأضافت الأميري أن الفترة المقبلة، ستشهد إطلاق مجموعة من المبادرات التي تستهدف بالدرجة الأولى، تكريم العلماء والباحثين، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد، لا سيما أصحاب الإنجازات العلمية، التي تُشكل إضافة نوعية في مختلف التخصصات العلمية، كما ستشهد الفترة المقبلة، إطلاق مجموعة من البرامج المتخصصة، التي تستهدف بالدرجة الأولى، تأهيل جيل جديد من العلماء الشباب.

خطط استراتيجية

وخُصصت أجندة الاجتماع لمناقشة عدد من التحديات العلمية ضمن محاور رئيسة، وذلك لصياغة خطط استراتيجية ومقاربات عملية، تعمل على تسريع تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.

بالإضافة إلى بحث منظومة التحديات والفرص المرتبطة بالقطاعات الحيوية في الدولة، ومواءمة الحلول والمبادرات العملية المبتكرة، ووضع الخطط والتصورات الرامية إلى تحفيز البحث العلمي، وتوظيف مخرجاته في تحقيق الأهداف الوطنية، ورفع تنافسية الدولة، والمساهمة في صناعة المعرفة في مختلف المجالات محلياً وعالمياً.

كما ناقش أعضاء المجمع، آخر التطورات الحاصلة على عملية التقديم والتقييم الخاصة بميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، المبادرة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم العلماء والباحثين المتخصصين من أصحاب الإنجازات والإسهامات في مختلف المجالات.

وتعزيز مكانة العلم في المجتمع، والهادفة إلى تشجيع وخلق بيئة تحفز على الابتكار والبحث العلمي، وتأهيل جيل من العلماء والباحثين الإماراتيين، وخاصة من فئة الشباب.

ابتكار حلول

ويأتي الاجتماع السنوي لمجمع محمد بن راشد للعلماء، بعد الإعلان عن «أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031»، و«استراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة»، المنبثقة عنها، والتي تهدف إلى تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية، ودعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.

ويُعد مجمع محمد بن راشد للعلماء، أحد مبادرات مجلس علماء الإمارات، ويعتبر أكبر تجمع للمجتمع العلمي في الدولة، والذي يهدف إلى خلق مجتمع علمي إماراتي من مختلف التخصصات العلمية في الدولة، وإلى تعزيز دور العلماء في المسيرة التنموية المئوية لدولة الإمارات، إلى جانب إنشاء منصة للعلماء المؤثرين في مجال تخصصهم، لمناقشة التحديات العلمية التي تسهم في تحقيق الاستراتيجيات والأهداف الوطنية.