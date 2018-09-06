25 ألف مركبة في أسطول «مواصلات الإمارات» بأعلى معايير السلامة

المصدر: دبي - البيان

تحرص مواصلات الإمارات على تقديم خدمات النقل والتأجير لشركائها ومتعامليها وفق أعلى معايير السلامة، والتي تضمن تقديم نقل آمن ومستدام للمنقولين على متن أسطول مركباتها .

والتي تناهز 25 ألف مركبة متنوعة الاستخدامات. وأفاد طارق الصيداوي مدير مركز الإمارات للنقل والتأجير بمواصلات الإمارات، بأن المؤسسة وضعت السلامة على قمة هرم أولوياتها واعتبرتها الركيزة الأساسية لاستدامة منظومة خدماتها، ما ساهم في نجاحها وتوسع أنشطتها محلياً وإقليمياً، ونمو حجم عقودها مع نخبة متميزة من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص من بينهم طيران الإمارات.

وأشار إلى جهود المؤسسة لتحقيق سعادة المتعاملين عبر مجموعة من الإجراءات واتباعها لأحدث المعايير والأنظمة العالمية المعتمدة، وتوفير باقة من الخدمات ذات الجودة العالية والتي تلبي متطلباتهم، والتعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تسهم في تحقيق سعادتهم.

حيث نظمت المؤسسة وبالتعاون مع مجموعة طيران الإمارات ورشة عمل توعوية لعدد 40 سائقاً ممن يقدمون خدمات النقل للمجموعة، تم خلالها التعريف بالوسائل الكفيلة لحمايتهم من مخاطر التعرض للشمس خلال فصل الصيف، وتقديم الإرشادات للحفاظ على صحتهم، وتقديم خدمات النقل وفق أعلى معايير السلامة.