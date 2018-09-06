بلدية عجمان تستعد للاحتفال بيوبيلها الذهبي

المصدر: عجمان - وام

تستعد دائرة البلدية والتخطيط في عجمان للاحتفال خلال الفترة المقبلة باليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لتأسيسها، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأشار عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اللجنة المنظمة للاحتفالات خلال اجتماع اللجنة إلى منجزات الدائرة، وما تحقق منذ نشأتها وتعريف العالم بمنجزاتها المتميزة على المستوى الوطني والعربي والعالمي.

وثمّن النعيمي ما تم إنجازه من هوية وتجهيزات الاحتفال باليوبيل الذهبي، وما أعد من أجندة للاحتفال الرسمي مشيراً إلى اعتماد الهوية الخاصة بهذه الاحتفالات، وما سيصاحبه من فعاليات وأنشطة تعكس منجزات الدائرة.

وأثنى على أداء كافة أعضاء اللجنة مشيداً بعملهم الدؤوب وجهودهم الحثيثة والحريصة على إبراز هذا الاحتفال على النحو الذي يتلاءم مع أهميته كونه الذكرى الخمسين لتأسيس الدائرة لقصة نجاح وتميز مستمر على كافة المستويات.