«كهرباء دبي» تخرّج 168 منتسباً للتدريب الصيفي

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حفل تخريج لـ 168 طالباً وطالبة من منتسبي برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات من مختلف التخصصات التقنية والإدارية.

تأكيداً لجهود الهيئة في استقطاب ورعاية الكفاءات من الطلاب المواطنين، وصقل مهاراتهم وإعدادهم كقادة لجيل المستقبل، حيث استمر البرنامج لمدة شهر من 15 يوليو إلى 16 أغسطس 2018 في مختلف فروع ومراكز الهيئة.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن برنامج التدريب الصيفي السنوي يُعد فرصة لاستكشاف المواهب الشابة التي يمكن أن تستفيد منها الهيئة مستقبلاً، وذلك عبر توجيههم بما يتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم.

وأضاف: «تحرص الهيئة على تطوير قدرات الكوادر الوطنية انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز دور المنظومة التعليمية لإعداد قادة المستقبل باعتبار أن الكوادر البشرية المتفوقة علمياً وتقنياً تشكل أساس الإبداع والابتكار والطموح والتطور الحضاري والإنساني، وتحقيقاً لمئوية الإمارات 2071 ومستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».