«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة

المصدر: أبوظبي- البيان

وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس، اتفاقية قرض بقيمة 121 مليون درهم لتمويل محطة تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة، والمشروع مشترك بين شركة «بيئة» التابعة لحكومة الشارقة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي المدير العام، وعن «مصدر» محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي وعن جانب «بيئة» خالد عيسى الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة».

وجاءت مساهمة الصندوق بتمويل مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، إيماناً منه بأهمية مشاريع الطاقة المتجددة في دعم اقتصادات الدول وتحقيق التنمية المستدامة، كما يهدف الصندوق في إطار استراتيجيته إلى توفير الدعم للشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتمكينها من تنفيذ المشاريع الكبرى داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويتضمن مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة ،الذي تم استكمال تمويله بقيمة إجمالية تبلغ 808 ملايين درهم (220 مليون دولار) إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بسعة 30 ميجاواط، وذلك من خلال تحويل النفايات إلى طاقة، كما ستعمل المحطة على توفير 45 متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً اعتباراً من تاريخ التشغيل التجاري في الربع الأخير من عام 2021.