بدء التسجيل بالدبلوم المهني للعمل البرلماني في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن فتح باب التسجيل لبرنامج «الدبلوم المهني في العمل البرلماني» اعتباراً من اليوم في مقر مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، على أن يتم قبول 25 منتسباً ومنتسبة فقط للالتحاق بالدراسة والتدريب.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الفنية المشرفة على الدبلوم برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور الدكتور راضي محسن الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، أمس، في مقر المجلس.

وأقرت اللجنة بدء الدراسة بعد قبول 25 منتسباً ومنتسبة في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وتتواصل على مدى عشرة أسابيع، كما جرى اعتماد الجانب النظري والعملي والأساتذة المحاضرين في البرنامج سواء من داخل جامعة الشارقة أو من خارجها والورش المصاحبة.

ويعد الدبلوم ثمار التعاون ومذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين المجلس الاستشاري وجامعة الشارقة.

وأشارت خولة الملا إلى أن الدبلوم سيعمل على نشر ثقافة العمل البرلماني.