مصادرة سلع مقلّدة بـ 50 مليون درهم في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مصادرة 550607 آلاف قطعة مقلدة لأكثر من 53 علامة تجارية وتقدر قيمتها المالية بما يتجاوز 50 مليون درهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والتأكد من اتباع القوانين المحلية والاتحادية التي تمنع الغش بمختلف أشكاله والتجارة بالبضائع المقلّدة التي تشكل مخالفة واضحة للقانون وتهديداً لمصلحة المجتمع والمستهلك.

وأكد ماجد ناصر السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، أن الدائرة ملتزمة تماماً في تنفيذ حملات تفتيش دورية بالتعاون مع الجهات المختصة مع ممثلي العلامات التجارية ومن يمثلها في الدولة لمصادرة البضائع المقلدة والحد من التجارة غير المشروعة في الإمارة بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة حكومية كانت أم خاصة.

ولفت إلى أن الدائرة تعمل بصرامة مع مرتكبي هذا النوع من الغش، حيث لا تكتفي بمصادرة بضائعهم المقلدة، بل محاسبتهم وفرض العقوبات الرادعة لهم، التي من شأنها أن تسهم في خلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة تدعم النمو الاقتصادي وتحد من الممارسات الخاطئة المتصلة بالغش التجاري.

وأكد التزام الدائرة بمصادرة البضائع المقلدة، سعياً وراء تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية.