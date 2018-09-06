26 ألف مسكن للمواطنين توفّر690 مليون غالون مياه

المصدر: دبي - وائل نعيم

حققت مبادرة «للخير نرشد» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري توفير استهلاك 690 مليون غالون مياه، عبر تركيب مرشدات لأكثر من 26 ألف مسكن للمواطنين. وتستهدف المبادرة حوالي 70 ألف مسكن للمواطنين في المناطق التابعة للهيئة، لتركيب أجهزة ترشيد المياه مجاناً من الهيئة.

وقال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ «البيان»: «تتراوح نسبة الوفورات التي حققتها مساكن المواطنين ما بين 30 إلى 80% من قيمة الاستهلاك بمعدل وسطي نحو 50%.

وهذا بدوره يعزز توجه الهيئة في ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة في المحافظة على موارد الدولة الطبيعية وفي مقدمتها الموارد المائية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة لأجيال المستقبل من خلال رفع الوعي وترسيخ ثقافة الترشيد لدى أبناء الإمارات، والتأكيد على أهمية الترشيد، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 في مجال استدامة الطاقة».

وأضاف: «ننفذ مشاريع متخصصة لرفع كفاءة استهلاك المياه والكهرباء للمتعاملين بفئة السكني، حيث تستهدف المبادرة خفض استهلاك الكهرباء والماء بمساكن المواطنين من خلال التدقيق الفني وتحديد أسباب ارتفاع الاستهلاك وتنفيذ تحسينات بها لرفع كفاءة الاستهلاك عبر استبدال أنظمة الكهرباء والماء .

وتركيب أنظمة أكثر كفاءة في الاستهلاك ومراقبة نمط الاستهلاك وتحديد نسب خفض الاستهلاكات المتحققة بعد تغيير الأنظمة لتحديد مدى جدوى المبادرة وتعميمها على الآخرين، كما تستهدف خفض معدلات استهلاك المياه بالمساجد والمدارس ومرافق الشركاء وتنفيذ برامج توعوية للطلاب والموظفين لضمان تبني ثقافة خفض معدلات استهلاك المياه».

توفير

وأضاف: «سيتم الاحتفاء بالفائزين وتكريم الشركاء والرعاة خلال جائزة الإمارات للترشيد. وأوضح أن الهيئة وضعت أسماء الشركات المعتمدة لأجهزة الترشيد على موقعها الإلكتروني بهدف تسهيل معرفتها من قبل المستهلكين الذين يرغبون في ترشيد الاستهلاك.

مبيناً أن قيمة الأجهزة لا تتجاوز 400 درهم لتحويل المنزل بالكامل إلى منزل مرشد للاستهلاك ويمكن استخدامها حوالي 5 سنوات، ويمكن استرجاع ثمنها من وفرات الاستهلاك بعد 6 أشهر من تركيب المرشدات، وبالنسبة للشقة تبلغ تكلفة المرشدات من 100 إلى 150 درهماً».

دراسة

وتابع مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: «أجرت الهيئة دراسة على 100 مسكن للمواطنين في المناطق التابعة لها حول ترشيد استهلاك الكهرباء وبينت نتائج الدراسة أنه يمكن توفير 18% من الاستهلاك من خلال تركيب مرشدات في مختلف الأجهزة الكهربائية من تكييف وإضاءة وغيرها».

وقال إن الهيئة تعتزم تنفيذ مشروع تجريبي وتركيب مرشدات الكهرباء في 100 مسكن للمواطنين من خلال مبادرة «بيتك يهمنا» في عام زايد، وستقوم بمراقبة الاستهلاك وإعلان النتائج في العام المقبل، تماشياً مع جهود الدولة بالسعي لجعل بيوت المواطنين أكثر البيوت في المنطقة توفيراً لاستهلاك الكهرباء، بهدف تشجيع المواطنين على هذا الأمر والاستفادة من تجربة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في هذا الشأن.