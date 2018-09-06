تشغيل كلّي لمستشفى عبدالله عمران للنساء والولادة في رأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع انطلاق التشغيل الكلي لمستشفى عبدالله بن عمران للنساء والولادة في رأس الخيمة، وفق أعلى المعايير العالمية، بعد إنهاء مرحلة التشغيل الجزئي بنجاح.

والإتمام الكلي لنقل كوادر وخدمات أقسام النساء والولادة من مستشفى صقر الحكومي إلى مستشفى عبدالله بن عمران للنساء والولادة. وسيقوم المستشفى باستقبال المرضى والمراجعين والحالات المحولة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في مجال أمراض النساء والولادة، ما يسهم في تخفيض أوقات انتظار المراجعين.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أن التشغيل الكلي لمستشفى عبدالله عمران للنساء والولادة، والذي تم استكماله ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة ومشاريعها المتواصلة لتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية، لتواكب متطلبات مؤشر الصحة ضمن الأجندة الوطنية 2021.