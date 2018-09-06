69 جهة تقدم خصومات لكبار السن عبر «مسرة»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

بلغ عدد الحاصلين على بطاقة «مسرة» التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع لخدمة كبار السن منذ تدشينها قرابة 15 ألفاً و152 مستفيداً، يحصلون بموجبها على خصومات تتراوح من 10 إلى 30% من أكثر من 69 جهة ومؤسسة عاملة في مختلف المجالات يأتي في صدارتها الخدمات الطبيبة.

سبل الراحة

وقالت وحيدة خليل مدير إدارة التنمية الأسرية في الوزارة إنه يجري العمل على إضافة وتطوير خدمات جديدة لكبار السن لتحقيق أعلى درجات الاستفادة لهم.

ولتكون بجانب الخصومات والألويات التي يحظون بها عند مراجعتهم لمختلف الدوائر والمؤسسات العاملة في الدولة وخصوصاً المؤسسات التابعة لوزارة الصحة التي تعد الشريك الأساسي في إصدار البطاقة، مشيرة إلى أن حاملي «مسرة» يحصلون على أولوية في حجز المواعيد إضافة إلى تقديم الدعم في التنقل من وإلى المستشفيات حسب الحاجة وتوفير المرافق داخل المستشفى لضمان تقديم أقصى سبل الراحة.

وأوضحت أنه لضمان أقصى فائدة ممكنة من البطاقة عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة على إعطاء كبار السن خصومات في المستشفيات الخاصة المشاركة، وإعطائهم الأولوية في العيادات الخارجية والخدمات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من تأهيل مرافقين كبار السن على كيفية رعايتهم.

حيث تم في هذا السياق التعاون مع مستشفى ميد يكلينيك ومجموعة مستشفيات نور وعيادة دبي للأسنان ومستشفى رأس الخيمة الخاص ومستشفى زليخة ومستشفى الإمارات.

خدمة التمريض

كما تتيح بطاقة (مسرّة) لحامليها توفير خصومات على خدمة التمريض المنزلي وخصومات على التوصيل من وإلى المستشفيات وتوفير المرافقين وخدمات علاجية أخرى، فضلاً عن الحصول على خصومات على الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بكبار السن من الصيدليات، مثل صيدلية لايف وجليس للرعاية الصحية.

وأشارت مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع إلى أن الخدمات المرتبطة ببطاقة «مسرّة» سهلة وميسرة لحامليها في جميع مناطق الدولة، ويحظى حامل البطاقة بالإعفاء من بعض الاشتراطات الخاصة بكفالة خدم المنازل من وزارة الداخلية، وذلك حرصاً لتوفير الرعاية المنزلية اللائقة لهذه الفئة، بالإضافة إلى خدمة التسجيل المتنقل لكبار السن في مراكز الخدمة التابعة لهيئة الإمارات للهوية.

كما يحظى كبار السن بمكاتب خاصة للمعاملات ومواقف خاصة للسيارات وأولوية في إنجاز الطلبات، وكراسي متحركة في المداخل الخاصة بمراكز الخدمة في الجهات الحكومية المشاركة.

وأوضحت أنه يمكن لحامل بطاقة (مسرّة) الحصول على خصومات المواصلات وسيارات النقل والأجرة .

وذلك بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ومؤسسة المواصلات بعجمان وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، كما تشتمل البطاقة على خدمات البلديات المشاركة المتمثلة في الصيانة الزراعية وتصريح أعمال مؤقتة وشهادة إتمام بنية تحتية وطلبات تسوية الأراضي والطرق الخدمية وخصم على مواقف السيارات من الجهات المشاركة.

خدمات اجتماعية

وأكدت أن بطاقة (مسرّة) توفر لحامليها أيضاً خصومات على خدمات الشحن والمقدمة من شركة أرامكس، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية مساندة علاوة على خلق وعي مجتمعي واسع بما يسهم في دمج كبار السن في المجتمع .

ويؤكد مشاركتهم في تنميته وتطوره، منوهة بأن الوزارة عملت على زيادة الخدمات التي يحصل عليها حاملو البطاقة في أكبر عدد من الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في مختلف إمارات الدولة ومن هذه الجهات وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الداخلية والمواصلات وبلدية الفجيرة ومؤسسة التنمية الأسرية (أبوظبي) ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

وأكدت خليل أن الوزارة تسعى جاهدة ضمن خطتها التشغيلية إلى عقد مزيد من الشراكات وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات لكبار السن في الدولة، حيث إنها تنظر إلى فئة كبار السن كشريك فاعل وأساسي في بناء المجتمع.

وأشارت إلى أن البطاقة متاحة للمواطنين ممن أتموا 60 عاماً، ويمكن الحصول عليها عن طريق تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع أنحاء الدولة.