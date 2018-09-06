جواهر القاسمي: «الاستثمار في المستقبل» منبر لتطلّعات الشباب

المصدر: الشارقة - البيان

تستضيف الشارقة يومي 24 و25 من أكتوبر المقبل الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي «الاستثمار في المستقبل» الذي يحمل شعار «الشباب:

تحديات الأزمات وفرص التنمية» وتنظمه مؤسسة «القلب الكبير» وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة «القلب الكبير» المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: «نريد من هذا المؤتمر أن يقدم للشباب منبرا يتحدثون من خلاله عن رؤاهم وتطلعاتهم وخططهم التي تتيح لهم ليس فقط استعادة الأمل بمستقبل أفضل بل استعادة الدور الفعال في مسيرة تقدم أوطانهم. فنحن في الإمارات.

وفي إمارة الشارقة بشكل خاص ملتزمون بالدفاع عن حق الإنسان في حياة كريمة ومستقرة ومستقبل آمن وملتزمون بدعم ومساندة الشباب لاستنهاض طاقاتهم واستحداث فرص تضعهم على طريق الإنتاج المثمر والعطاء البناء».

ويسلط المؤتمر الضوء على قضايا التنمية المستدامة للشباب في مختلف أنحاء العالم وتحديدا في المناطق التي تعاني الأزمات والنزاعات والحروب والكوارث وعلى الأهمية الكبيرة للدور التنموي في حماية مستقبلهم ومستقبل أوطانهم وفي تجنيبهم الانسياق في مسارات تطرفية أو إجرامية نتيجة واقع وظروف أجبروا على معايشتها.