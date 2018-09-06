أمل القبيسي تبحث تعزيز العلاقات مع البرلمان الألماني

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي - في مقر المجلس بأبوظبي - روديريش كيسيفيتر عضو البوندستاغ الألماني (البرلمان الاتحادي).

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا في مختلف المجالات وبصفة خاصة الجانب البرلماني.

وأوضحت الدكتورة أمل القبيسي خلال اللقاء الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي يواكب من خلالها توجهات الدولة في طرح القضايا الوطنية فضلا عن القضايا التي تتبناها الدولة حيال مختلف التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأكدت أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتفعيل آليات العمل المشترك بين البرلمانيين، منوهة بنتائج زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي لجمهورية ألمانيا خلال شهر مارس من العام الماضي ولقاء معاليها رئيسي وأعضاء البوندستاغ ورئيس البوندسرات.

وخلال اللقاء وجهت معاليها الدعوة إلى رئيس البرلمان الألماني لزيارة المجلس الوطني الاتحادي للاطلاع على تجربة الجانبين ومناقشة سبل تفعيل علاقات التعاون البرلمانية. حضر اللقاء عزا بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس. من جهته أكد روديريش كيسيفيتر حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الامارات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين..

مشيرا إلى أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين الجانبين لتحقيق تعاون مشترك وتنسيق الرؤى ودعم القضايا الدولية المشتركة.