عبد الله بن زايد:حريصون على تعزيز العلاقات مع بريطانيا

المصدر: لندن - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه مع هيو ريتشارد لويس غروفنرن دوق وستمنستر في المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تزداد رسوخاً في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

من جانبه أكد هيو ريتشارد لويس غروفنرن الحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الرائدة والسمعة المتميزة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأقام دوق وستمنستر مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان توم توغنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الإمارات والمملكة المتحدة والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

من جانبه رحب توم توغنهات بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على علاقات الصداقة والتعاون المشترك التي تجمع بين الإمارات والمملكة المتحدة والسعي إلى الانطلاق بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وسليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.