حاكم الشارقة يصدر مرسومآ بإنشاء محمية الظليمة الطبيعية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء محمية الظليمة الطبيعية في الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري رقم «40» لسنة 2018 أن تُنشأ في إمارة الشارقة محمية طبيعية تسمى محمية الظليمة الطبيعية.

ووفقاً للمرسوم الأميري بمراعاة أحكام المواد «64» و«65» و«66» و«67» من القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 تُحظر بشكل عام الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في محمية الظليمة الطبيعية، ويحظر على وجه الخصوص:

صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض، إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية، إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.