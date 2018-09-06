11 ألف تأشيرة سياحية للقادمين والمغادرين عبر موانئ دبي في 2017

المصدر: دبي - البيان

كشف اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن احصائيات معاملات التأشيرات السياحية لقطاع المنافذ البحرية .

حيث بلغت 11 ألفاً و4 معاملات للركاب والبحارة والسياح القادمين والمغادرين عبر موانئ دبي خلال عام 2017 والنصف الأول من العام الجاري، جاء ذلك خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين للقطاع السياحي في الإمارات العربية المتحدة نظمه قطاع المنافذ البحرية والبرية ممثلاً بالقسم السياحي بحضور العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي.

والعميد صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ البرية والبحرية، وممثلي الجهات المعنية بالسياحة البحرية في القطاعين الحكومي والخاص.

مقصد سياحي

وقال اللواء محمد المري: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة أضحت أحد المقاصد السياحية الهامة على مستوى العالم، وتعتبر السياحة البحرية واحدة من أسرع شرائح قطاع السياحة نمواً وتعتبر الإمارات من بين الوجهات الرائدة للرحلات البحرية الشتوية في العالم، ويؤكد ارتفاع معدلات السياح القادمين عبر الموانئ البحرية للدولة عن طريق إمارة دبي موقع الإمارات المتنامي على خريطة السياحية الدولية.

حيث كان هناك فقط 87 سفينة سياحية رست في دبي في عام 2009 وقد تضاعف هذا الرقم إلى 157 رحلة خلال موسم 2016-2017. وواجبنا نحن كمسؤولين أن نهيئ للزوار كل الظروف التي تكفل لهم أعلى مستويات الراحة والسعادة خلال وجودهم في الدولة.

وذلك بالعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حين وجه بأهمية قطاع السياحة كأحد القطاعات الرئيسة ضمن استراتيجية تطوير الاقتصاد الوطني».

وتم خلال الملتقى مناقشة آلية العمل المشترك وتوحيد الإجراءات والتشريعات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر معفية من الرسوم للعاملين على المراكب السياحية ومراكب النزهة من بحارة وطاقم وفقاً للمدة المحددة بالإضافة إلى مناقشة التعديل في إصدار تأشيرة الترانزيت لمدة 96 و48 ساعة والمدة المسموحة ببقاء السفن في الدولة.

وأوضح المري أن تنظيم الملتقى يأتي لتفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبأهمية هذا الدور الريادي للشركاء ومساهمتهم في تحقيق رؤية دبي السياحية 2020»، التي تهدف إلى اجتذاب 20 مليون زائر سنوياً إلى الإمارة.