«مدني أم القيوين» ينفّذ تمريناً لإطفاء حريق في مركز تجاري

المصدر: أم القيوين - البيان

شهد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني سيناريو تمرين استراتيجي لإطفاء حريق جسيم اندلع في أحد المتاجر بإمارة أم القيوين.

وذلك ضمن خطة التمارين الاستراتيجية لعام 2018، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باستمرارية قياس جاهزية الكوادر البشرية والآليات على مدار العام.

قام بتنفيذ التمرين الإدارة العامة للدفاع المدني في أم القيوين بمشاركة (13) جهة اتحادية ومحلية، وبحضور العميد محمد عبدالله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية رئيس لجنة خطة تقييم وتطوير جاهزية وكفاءة قطاع الدفاع المدني.

وأفاد اللواء جاسم المرزوقي، بأن القيادة العامة للدفاع المدني اعتمدت خطة شاملة لتقييم وتطوير جاهزية قطاع الدفاع المدني بالدولة.