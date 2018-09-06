سفير الدولة في نيودلهي يبحث ومسؤول هندي تعزيز العلاقات التجارية

المصدر: نيودلهي - وام

بحث الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، في مكتبه، أول من أمس، مع تشاندرجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعات الهندي، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وآفاقها المستقبلية.

وأشاد السفير، خلال اللقاء، بالشراكة الطويلة والمثمرة مع اتحاد الصناعات الهندي، ودعمه في رفع مستويات التجارة الثنائية والاستثمارات في دولة الإمارات والهند خلال السنوات الأخيرة. وأعرب الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا عن تمنياته وتفاؤله بافتتاح فرع لاتحاد الصناعات الهندي في دبي، مشيراً إلى أن هذا من شأنه أن يعزز التجارة والاستثمارات في المنطقة.