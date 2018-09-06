وفد إماراتي يشهد افتتاح المعرض الدولي لصناعة الدفاع في بولندا

المصدر: وارسو - وام

شارك وفد من وزارة الدفاع في فعاليات افتتاح المعرض الدولي الـ 26 لصناعة الدفاع MSPO في مدينة كيلتسيه جنوبي وارسو في بولندا.

وشهد الوفد فعاليات الافتتاح إلى جانب عدد من الوفود الرسمية بحضور ماريوس باشكزاك وزير الدفاع البولندي.وترأس وفد الوزارة اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية.

وضم عدداً من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.وقام الوفد بجولة في المعرض شملت عدداً من المنصات وأجنحة الدول والشركات العالمية الدفاعية المشاركة في الحدث، اطلع من خلالها على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية في مجال التسليح. كما التقى اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي على هامش المعرض عدداً من المسؤولين العسكريين البولنديين.