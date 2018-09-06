جمعية «بيت الخير».. 30 عاماً من العطاء

المصدر: دبي - وام

تدخل «بيت الخير» عامها الثلاثين مستندة إلى رصيد لافت من العطاء والإنجاز، توجته أخيرا بفوزها بجائزة أفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي ممثلة لدولة الإمارات.

وتحولت بيت الخير من جمعية صغيرة تحتل غرفتين صغيرتين في شارع الرقة بدبي إلى مؤسسة خيرية كبيرة تشكل علامة مهمة من علامات العمل الخيري والإنساني داخل الدولة.

وتشكل «بيت الخير» مثل غيرها من الجمعيات العاملة في القطاع الخيري في الإمارات نموذجا لافتا في العطاء والأداء المتميز مستلهمة قيم العطاء الراسخة التي وجه بها الآباء المؤسسون وفي مقدمتهم زايد الخير «طيب الله ثراه».

و يصل عدد الأسر المسجلة في بيت الخير إلى ما يزيد على 48 ألف أسرة محدودة الدخل منها 4394 أسرة تتلقى مساعدات نقدية راتبة بشكل شهري، بينما تتلقى باقي الأسر مساعدات طارئة فضلا عن حوالي 1800 يتيم و15 ألف طالب محتاج و500 من أصحاب الهمم، وغيرهم من المسنين والمرضى والمعسرين. ومن المتوقع أن يزيد عطاؤها مع نهاية هذا العام على ملياري درهم قدمت على مدار مسيرتها لأكثر الناس حاجة، ونالت الجمعية شهادة الجودة الدولية «الآيزو» منذ عام 2003 وجددتها حتى اليوم وفق أرقى المواصفات والممارسات.