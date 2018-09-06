تضاعف عدد أطباء الإقامة في «صحة دبي»

أظهر تقرير صادر عن هيئة الصحة في دبي ارتفاع أعداد أطباء الإقامة الراغبين لبدء مسيرتهم العملية بالهيئة، حيث تضاعفت أعداد الأطباء ما بين العامين 2010، و2017.

وتقدم لمنشآتها الطبية من المستشفيات والمراكز قرابة 200 طبيب وطبيبة، فيما نال 48 طبيباً وطبيبة فرص التأهيل التي وفرتها وذلك في العام 2010، وتضاعفت الأعداد في العام 2017 حيث تقدم للهيئة 451 طبيباً وطبيبة، تم قبول 80 طبيباً وطبيبة من بينهم، وفق الشروط والقواعد المعتمدة لقبول أطباء الإقامة.

وأشارت هيئة الصحة بدبي إلى أن عملية قبول الأطباء تمر بعدة مراحل وفقاً للنظام الكندي والنظم العالمية المعمول بها في هذا الشأن، ومن بين هذه المراحل، مرحلة الاختبارات والمقابلة الشخصية.

حيث تفتح الهيئة جميع أبوابها وتسخر كل إمكانياتها لمن اجتاز الاختبارات من الأطباء لصقل مهاراتهم وزيادة قدراتهم وتمكينهم من اتباع أفضل الممارسات الطبية، والتعامل مع أحدث التجـــهيزات والوسائل الذكية. وقالت الهيئة إن الأعوام القليلة الماضية شهدت توسعاً في نطاق التخصصات التي ينضم إليها أطباء الإقامة حيث أصبحت الآن 16 تخـــصصاً بعد أن كانت 10 تخصصات فقط في العام 2013. دبي - البيان