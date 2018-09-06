شرطة أبوظبي تستعرض مشاريعها بمؤتمر أسبوع الذكاء الاصطناعي في دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت شرطة أبوظبي، استراتيجيتها ومشاريعها التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن مشاركتها في مؤتمر أسبوع الذكاء الاصطناعي «AIWEEK»، في دبي.

وتحدّث الرائد الدكتور المهندس ناصر محمد الساعدي مستشار الذكاء الاصطناعي في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، خلال مشاركته في إحدى الجلسات الرئيسة للمؤتمر، عن التجربة الرائدة لشرطة أبوظبي لبلوغ المستقبل، وتوظيفها واستثمارها لأحدث التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في شتى ميادين العمل الأمني.

وأشاد بجهود القيادة الرشيدة، ورؤيتها الاستثنائية للمستقبل، ودعمها لمبادرات الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، ومشاريعها الاستثمارية، والتي تسهم في تحقيق مئوية دولة الإمارات 2071.