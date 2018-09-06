الأسبوع العربي للكيمياء 25 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

ينطلق الأسبوع العربي للكيمياء خلال الفترة من 25-31 أكتوبر المقبل، وفقاً لما أعلنت عنه الكيميائية موزة سيف مطر بن سبت الشامسي، الأمين العام المساعد لاتحاد الكيميائيين العرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية الإماراتية، خلال اجتماع اللجنة العليا المنظمة للأسبوع العربي للكيمياء.

وأكدت الشامسي أهمية الاحتفاء بالأسبوع العربي للكيمياء من خلال إقامة المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية خلال الأسبوع، وإقامة المؤتمرات والندوات، وتكريم الكيميائيين الوطنيين والموهوبين في مجال الكيمياء وتشجيع دورهم في البحث والتأليف والترجمة، وتحفيز طلاب المدارس وإقامة الفعاليات بالتعاون مع الجمعيات الكيميائية المحلية.

وتحفيز المعلمين للحديث عن الأسبوع العربي للكيمياء وإبراز أهمية علم الكيمياء في حياتنا للطلاب، والوصول للمجتمع من خلال الفعاليات في المجمعات والأسواق للتعريف بعلم الكيمياء، وتوزيع النشرات والمجلات بصورها الإلكترونية والصلبة والتفاعل مع حساب الأسبوع العربي للكيمياء عبر شبكات التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك وإنستغرام» وتوثيق الفعاليات مباشرة.

وناقش الاجتماع استعدادات الجمعية للاحتفال بالأسبوع العربي للكيمياء، واقتراح تنظيم زيارة جامعة الشارقة للاطلاع على إبداعات الطلاب في الأسبوع العربي للكيمياء