ورشة توعية بآليات تنظيم ورقابة الأسواق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية أبوظبي ورشة توعوية حول تنظيم ورقابة الأسواق استهدفت فيها أعضاء نادي تراث الإمارات بالإضافة إلى الصيادين وأصحاب القوارب في مقر النادي في منطقة البطين، وذلك لتوعيتهم للمحافظة على المظهر العام من خلال تنظيم ورقابة الأسواق ومحلات البيع والأماكن المخصصة لها، تحقيقاً لمعايير الاستدامة البيئية والصحية للجميع.

وتسعى بلدية مدينة أبوظبي دائماً إلى تنفيذ مشاريعها وخططها بما يتماشى مع رؤية وخطة حكومة أبوظبي، وتحقيق أهدافها الرامية إلى الالتزام بجودة البيئة بالتزامن مع التطوير العمراني المستمر بشكل يلبي الاحتياجات والتطلعات المستقبلية للإمارة.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لبلدية مدينة أبوظبي والساعية إلى تحقيق بيئة صحية آمنة من خلال توعية الجمهور بالتزامهم بالاشتراطات والقوانين التي تصدر من الجهات المعنية.

والتي تصب في خدمة الجميع سواء الأفراد أو المجتمع، ومن منطق «كلنا مسؤول» تم التأكيد خلال الورشة على وضع آلية مشتركة بين البلدية ونادي تراث الإمارات تخدم الصيادين وأصحاب القوارب، بما لا يتعارض مع دور البلدية في الحفاظ على المظهر العام للمدينة وتنظيم قوانين مهنة الصيد.