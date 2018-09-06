الإمارات تشارك بمؤتمر دولي عن حقوق المرأة في أفغانستان

المصدر: أستانا - وام

شاركت الإمارات في أعمال المؤتمر الدولي «تمكين وتعزيز حقوق المرأة في أفغانستان» الذي عقد، أمس، في العاصمة الكازاخية أستانا.

مثل الدولة في هذا المؤتمر نجلاء الكعبي مستشارة وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وعمار عمر البريكي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة في جمهورية كازاخستان.

وشهد المؤتمر حضور غولشارا عبدخاليقوفا سكرتيرة الدولة بجمهورية كازاخستان، وخيرات عبدرحمانوف وزير خارجية جمهورية كازاخستان، وكبار المسؤولين في الحكومة الكازاخستانية والبارزين في مجال حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى كازاخستان.

وناقش المؤتمر المسائل ذات الصلة بدور المرأة في أفغانستان والمساهمة التي تقوم بها في التنمية السلمية لأفغانستان، وتمكينها من خلال مشاركتها في القطاع العام والخاص والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبحث المقترحات الرامية إلى تمكين المرأة في أفغانستان، وتبادل الخبرات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين على نطاق دولي.