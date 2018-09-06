استعراض المستجدات التشغيلية لمحطة «براكة»

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اجتماعه الرابع في العام الحالي؛ من أجل استعراض مستجدات الخطة التشغيلية والمبادرات لهذا العام.

واطلع المجلس على مستجدات طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش الخاصة بالمحطة لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة.

هذا ويعد مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية من الأولويات المهمة لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بكافة المتطلبات الرقابية.

ومن ناحية أخرى، ناقش المجلس الاتفاقية المزمع توقيعها مع المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية والمتعلقة بمجال الأبحاث والدراسات والتعليم والتدريب، كما وافق مجلس الإدارة على تجديد الاتفاقية الموقعة مع الهيئة الفرنسية للسلامة منذ خمسة أعوام؛ من أجل تبادل المعلومات الفنية والتعاون في مجال الرقابة فيما يتعلق بالسلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

كما اطلع مجلس الإدارة على أداء الهيئة في الربع الثاني من العام الحالي، فضلاً عن مناقشة نتائج دراسة السعادة والإيجابية في العمل في الهيئة لعام 2017.

وأكد مجلس الإدارة، أهمية ضمان سعادة ورفاهية الموظفين في العمل من خلال تطبيق سياسات ومبادرات تحقق ذلك، وتقيس الدراسة مختلف المؤشرات مثل السعادة والإيجابية والتفاعل والوفاء والتوازن بين الجنسين والإنتاجية.

وأجرت الدراسة السنوية مكتب وزير الدولة للسعادة وجودة الحياة والتي غطت مختلف الجهات في الحكومة الاتحادية.