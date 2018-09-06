شرطة دبي تنظم دورة لموظفيها عن مفهوم «6 سيغما»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز«6 سيغما» للتطوير والتحسين المستمر، في الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، دورة الحزام الأصفر في «6 سيغما»، لعدد من موظفيها من العسكريين والمدنيين، بهدف توعيتهم بأدوات تحسين مخرجات العملية الإنتاجية، وتحديد وإزالة أسباب العيوب أو الأخطاء في العمليات وسبل تطويرها.

ورحب الدكتور حسن الظافري من شعبة التحسين ومقدم الدورة بالحضور، موضحاً مفهوم «6 سيغما»، بكونه أحد أدوات تحسين الأداء في مختلف مجالات العمل، واتباع سلسلة من الخطوات المحددة لتحقيق أهداف معينة قد تكون مالية، مثل خفض التكاليف أو زيادة الإنتاجية، وقد تكون متعلقة بتحسين جودة المنتج، أو رفع نسبة رضا العملاء.

وقال الدكتور الظافري إن برنامج «6 سيغما»، يهدف إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم والمعرفة التامة للمساعدة في تنفيذ مشاريع «6 سيغما»، والهادفة إلى تحديد وإزالة الإشكاليات في العمليات، وتحسين الخدمات، هذا إلى جانب نشر مفهوم الجودة، وفهم العمليات الإنتاجية وطرق قياس فعاليتها، والأساليب الإحصائية اللازمة لمشاريع «6 سيغما»، والتعرف إلى الاستراتيجية العالمية لتطبيق مشروع «6 سيغما» DMAIC.

وأوضح أن منهجية «6 سيغما»، تتكون من 5 مراحل، يتم مراجعتها وتقسيمها بشكل دوري، وفقاً للفترة الزمنية للمشروع التحسيني، مؤكداً أن مفهوم «6 سيغما»، يعد من أشهر المفاهيم الإدارية في عالم إدارة الجودة الشاملة، التي ظهرت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي.

وحققت انتشاراً واسعاً، وبدأت كبرى الشركات العالمية تتبنى هذا المفهوم وتطبقه على إجراءاتها الإدارية المختلفة، كأداة من أدوات تطوير العمل الإداري، بالاعتماد على تحليل البيانات والإحصاءات المجمعة للتعرف إلى مواطن الخلل والعيوب في الإجراءات أو المنتجات، وذلك للعمل على معالجتها بشكل دائم، ومحاولة تقليل نسبة الأخطاء، لتصل إلى نسبة صفر كلما أمكن ذلك، حيث يعتمد نظام «6 سيغما» على معايير أساسية، قوامها تعريف العمليات، ومن ثم قياس مستواها وتحليلها، ثم تطويرها للارتقاء بجودة العمل.