13 سبتمبر عطلة القطاع الخاص في رأس السنة الهجرية

المصدر: أبوظبي - وام

قرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الخميس الموافق لـ 13 سبتمبر الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ورفع معاليه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أصدق التهاني بهذه المناسبة.