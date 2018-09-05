الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا حارا ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً .

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم /ساعة تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

والموج في الخليج العربي خفيف الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:46 والمد الثاني عند الساعة 21:45 والجزر الأول عند الساعة 14:53 والجزر الثاني عند الساعة 05:29 .و الموج في بحر عمان خفيف الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:12 والمد الثاني عند الساعة 08:01، والجزر الأول عند الساعة 12:45 والجزر الثاني عند الساعة 01:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 33 60 15

دبي 43 33 50 15

الشارقة 44 29 55 20

عجمان 43 30 60 15

أم القيوين 42 29 65 15

رأس الخيمة 41 31 70 30

الفجيرة 35 30 80 55

العين 44 33 40 15

ليوا 44 31 80 15

الرويس 42 31 85 25

السلع 43 30 90 20

دلما 39 32 85 45

طنب الكبرى 37 31 75 35

طنب الصغرى 37 31 75 35

أبوموسى 38 31 75 35