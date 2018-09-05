واحة الكرامة تفوز بأفضل تصميم في الهندسة المعمارية المبتكرة

المصدر: وام

حازت واحة الكرامة على جائزة الإبداع الأيقونية عن فئة أفضل تصميم في الهندسة المعمارية المبتكرة.

وجوائز الإبداع الأيقونية هي مسابقة سنوية يتم تنظيمها بشكل شامل تحت إشراف مجلس التصميم الألماني تكريما للمشاريع والمنتجات المعمارية الاستثنائية.

وقد منحت لجنة التحكيم المؤلفة من خبراء في مجالات العمارة والتصميم الداخلي والعلامة التجارية الجائزة المرموقة إلى الفنان البريطاني إدريس خان لتصميمه الملهم ومنتجاته المبتكرة والتواصل المستدام في جميع قطاعات الهندسة المعمارية والصناعات التحويلية.

وتمنح الجائزة في خمس فئات رئيسية هي الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والمنتج والتواصل والأفكار.

وسبق أن حصلت واحة الكرامة على جائزة العمارة الأميركية لسنة 2017 وهي جائزة سنوية لتقييم المشاريع حسب معايير محددة مثل التميز في التصميم والابتكار والوظيفة التي تؤديها في مجالات الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية والتصميم الداخلي.

وقد صمم موقع واحة الكرامة والنصب التذكاري الملحق بها الفنان البريطاني إدريس خان بالتعاون مع مكتب "بروبرتس" للهندسة المعمارية في بريزبن بأستراليا وشركة "آيربن آرتس بروجكتس" ومجموعة "روبرت بيرد جروب" في حين تم تنفيذ المخطط الرئيسي للمشروع وتصميم المناظر الطبيعية من قبل الشركة الهندسية العملاقة "آيكوم".