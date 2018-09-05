شرطة أبوظبي تحذر من الغبار على طريق حميم

المصدر: وام

حذرت شرطة أبوظبي، السائقين، اليوم من وجود رياح وأتربة مثيرة للغبار والأتربة على طريق حميم، ودعت إلى الانتباه وأخذ الحيطة.

وناشدت، السائقين خفض سرعة مركباتهم، وترك مسافة كافية بين المركبات أثناء القيادة، والوقوف على الكتف الأيمن خارج الطريق في حالة تعذر الرؤية بسبب الغبار، وعدم الوقوف تحت الأشجار واللوحات الإعلانية والمواقع الإنشائية لسلامتهم.

كما حثت السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، وإرشادات القيادة الصحيحة في مثل هذه الظروف الجوية، موضحة أن تشكّل الرمال على سطح الطريق، يعدّ من أسباب وقوع الحوادث.