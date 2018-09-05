جائزة خليفة التربوية تستقبل طلبات الترشيح حتى 31 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية اليوم الأربعاء الدورة الثانية عشرة للجائزة للعام 2018/2019 وذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقر الجائزة بحضور أمل العفيفي أمين عام الجائزة ولفيف من القيادات التربوية.

واعتباراً من اليوم، تستقبل الجائزة طلبات المرشحين في دورتها الـ 12 حتى 31 ديسمبر المقبل فيما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم في الحفل السنوي في أبريل المقبل.