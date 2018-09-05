جائزة خليفة التربوية تستقبل طلبات الترشيح حتى 31 ديسمبر

أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية اليوم الأربعاء الدورة الثانية عشرة للجائزة للعام 2018/2019 وذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقر الجائزة بحضور أمل العفيفي أمين عام الجائزة ولفيف من القيادات التربوية.
واعتباراً من اليوم، تستقبل الجائزة طلبات المرشحين في دورتها الـ 12 حتى 31 ديسمبر المقبل فيما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم في الحفل السنوي في أبريل المقبل.
أمل العفيفي أمين عام #جائزة_خليفة_التربوية متحدثة لـ #البيان عن انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من الجائزة@khalifaAward#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KuoUcNJQm7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 5, 2018
الدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية لـ #جائزة_خليفة_التربوية متحدثا لـ #البيان عن انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من الجائزة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 5, 2018
@khalifaAward#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VXwoGHKJo7