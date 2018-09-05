13 سبتمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

المصدر: وام

قرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ورفع معاليه الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات، أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ معاليه حكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً الله تعالي أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.