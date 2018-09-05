بحث تفعيل مبادرة «أمن المدارس» مع دوائر حكومية في دبي

المصدر: دبي - البيان

عقدت القيادة العامة لشرطة دبي اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من الدوائر الحكومية ومن ضمنها هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والدفاع المدني، وهيئة المعرفة، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف تفعيل مبادرة «أمن المدارس».

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى بعض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها تشكيل لجنة للنزول الميداني للوقوف على جاهزية المدارس من حيث إجراءات الأمن والسلامة، وتدريب حراس الأمن ومشرفي الباصات على تعليمات الأمن والسلامة.

حضر الاجتماع العقيد محمد ناصر آل رحمة، نائب مدير مركز شرطة الراشدية، والعقيد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المعهد المروري في الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط وممثلي الدوائر الحكومية.

وأكد العقيد محمد ناصر آل رحمة حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل مع الشركاء لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية، وتطوير الأداء والوصول إلى أعلى درجات التميز