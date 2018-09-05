عبدالله بن زايد: موقف الإمارات ثابت في مكافحة الإرهاب

المصدر: لندن - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات لديها موقف ثابت في نبذ الأفكار المتطرفة ومكافحة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني. وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى بريطانيا - بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين لاسيما في المجالات الأمنية والقنصلية.

ورحب وزير الداخلية البريطاني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

وأشاد بدور دولة الإمارات الهام ومبادراتها الرائدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب.

حضر اللقاء سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وأحمد مصبح الكعبي الملحق الشرطي في سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة.

تعاون تجاري

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية للمملكة المتحدة - بحث سبل تعزيز التعاون التجاري انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات والمملكة المتحدة، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبه رحب ليام فوكس بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات راسخة تمتد لعقود من الزمن.. وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

مبادرات إنسانية

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في لندن بيني موردانت وزيرة التنمية الدولية البريطانية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ومنها مجال المساعدات الخارجية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن المملكة المتحدة ودولة الإمارات قوتان كبيرتان في مجال التنمية الدولية معربا عن تطلعه إلى توثيق التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبها رحبت بيني موردانت بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤكدة أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون المشترك والشراكة مع دولة الإمارات في المجالات كافة. وأشادت بالمبادرات الإنسانية الرائدة التي تنفذها الإمارات في شتى أنحاء العالم وحرصها على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لكافة المحتاجين والمعوزين في شتى أنحاء العالم ودعمها الجهود الدولية في هذا الصدد.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

تعزيز الاستثمارات

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفداً من المستثمرين البريطانيين. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية المتنامية بين الإمارات وبريطانيا وكيفية تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز حجم الاستثمارات المشتركة مع المملكة المتحدة وذلك انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وتشهد آفاقا أرحب للتعاون المشترك.

وأشار سموه إلى أن الإمارات تعد وجهة مثالية للاستثمارات العالمية في ظل حرصها على توفير بيئة استثمارية فريدة لأصحاب الأعمال كافة وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة في العديد من المجالات.

من جانبه رحب وفد المستثمرين البريطانيين بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. مؤكدين أن علاقات التعاون المشترك مع الإمارات تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.

كما عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جلسة حوارية مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني.

وجرى خلال الجلسة تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب وإرساء الاستقرار والسلام في شتى أنحاء العالم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تمتد لعقود من الزمن وتحظى برعاية واهتمام من قيادتي البلدين.

وأشار سموه إلى أن الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في أي مكان بالعالم، وذلك انطلاقا من نهجها الراسخ القائم على قيم الخير والسلام والعطاء الإنساني.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وسليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.