وزارة تنمية المجتمع تبحث التعاون مع البحرين

المصدر: أبوظبي - وام

بحثت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، خلال استقبالها أمس، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، أوجه التعاون المستمر في مجال تنمية المجتمع وسبل توطيدها بين البلدين الشقيقين.

وأشادت معاليها بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبمستوى التعاون في كل المجالات خاصة مجال تنمية المجتمع، منوهة أن علاقات البلدين الشقيقين تشكل نموذجاً فريداً للأخوة وتزداد قوة ومتانة مرتكزة على أسس تاريخية متينة ازدادت رسوخاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.