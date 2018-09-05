«إقامة دبي» تطلق «رعاية المبتكرين» لاكتشاف أصحاب المهارات الإبداعية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي متمثلة بمركز الإبداع والابتكار «برنامج رعاية المبتكرين» والذي يهتم باكتشاف ورعاية أصحاب المهارات الإبداعية المتميزة والمبتكرين من موظفي الإدارة، والبالغ عددهم 15 مشاركاً، حيث يهدف البرنامج إلى بناء قدرات ابتكارية ونقل الابتكارات إلى ممارسات عملية وذلك بالتعاون مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار في الولايات المتحدة.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال كلمته التي ألقاها خلال انطلاق البرنامج أن إقامة دبي حريصة على دعم الابتكار والمبتكرين وأن الابتكار والتميز أصبح من سمات الإدارة وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم ترسيخ فكر وثقافة الابتكار وتطويرها من خلال هذه البرامج الداعمة لهذا التوجه للوصول إلى مستويات متقدمة من الارتقاء في العمل الحكومي وترسيخ مكانة الدولة على خريطة الابتكار العالمي.

وقال المري: إن هذا البرنامج مختلف من حيث الناتج العملي فهو يعد نافذة أساسيّة لصقل إمكانيات الموظفين في المستقبل لأنه يعتمد على بناء قدرات ابتكارية من خلال تدريبهم وتوجيههم على كيفية نقل ابتكاراتهم إلى ممارسات عملية تستهدف إيجاد حلول للتحديات، داعياً الموظفين المنتسبين إلى الانتفاع بمحتوى البرنامج.

4 مراحل

بدورها، ذكرت إلهام أهلي مدير مركز الإبداع والابتكار في إقامة دبي يتكون البرنامج من 4 مراحل تبدأ المرحلة الأولى في تأسيس برنامج رعاية المبتكرين وتحديد مهامه ووضع خطة عمل واضحة، وأوضحت أنه تم في المرحلة الثانية اختيار المبتكرين وتحديد توجهات الإدارة من خلال عملية الابتكار، ومن ثم سيتم منح شهادات معتمدة لإدارة الابتكار في المرحلة الثالثة.