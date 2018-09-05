«أمن المطارات بدبي» تعيد مسنّة أضاعت رحلتها إلى جنوب أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

عدم إلمامها بالمعلومات اللازمة بشأن رحلتها وعدم قدرتها على التواصل سوى بلغتها الأم، جعلا امرأة مسنة غير قادرة على طلب المساعدة أو الدراية بكيفية التصرف، فأضاعت رحلتها في المطار، حيث تولت الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، إعادتها إلى عائلتها في موطنها جنوب أفريقيا، بعد أن تلقّت بلاغاً من ابنتها في مدينة جوهانسبرغ تطلب البحث عن والدتها التي فقدت التواصل معها لأكثر من 12 ساعة.

من جانبه، أوضح العميد محمد بن ديلان المزروعي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة أن غرفة العمليات في شرطة دبي تلقّت بلاغاً من ابنة المرأة المتواجدة في مدينة جوهانسبرغ موضحة أن والدتها في مطار دبي الدولي وكان من المفترض أن تغادره في رحلة إلى مدينة سياتل في الولايات المتحدة الأميركية، وأن والدتها لا تتحدث الإنجليزية وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، ولا تملك نقوداً معها، طالباً المساعدة من شرطة دبي في العثور عليها.

بيانات

وأضاف العميد بن ديلان أن موظفي المطار وبعد الحصول على بيانات المرأة من ابنتها والاطلاع على صورة جوازها، تم تحديد وجهة المذكورة، واتضح بأنها تحمل جواز سفر من مملكة ليسوتو، وحضرت إلى الدولة على متن الخطوط الجوية الإماراتية قادمة من جوهانسبرغ، وكان من المفترض مغادرتها إلى سياتل على نفس الخطوط في اليوم التالي، إلا أن المذكورة تخلفت عن الحضور إلى البوابة لعدم معرفتها موعد الرحلة أو البوابة بسبب ضعف إلمامها باللغة الإنجليزية، وعليه تم تشكيل فريق عمل للبحث عن المرأة والاطمئنان عليها، وتعميم صورتها على مرتب الدوريات الراجلة في المبنى.

وكذلك متابعتها عن طريق الكاميرات، وبعد ساعتين فقط من البحث والمتابعة، عثر على المرأة بالقرب من أحد المطاعم الموجود في «كونكورسA» بمبنى3، وهي تعاني الإعياء والتعب، وتم تحويلها إلى عيادة المبنى للاطمئنان على صحتها وتوفير الطعام والشراب لها.

وتم التنسيق ما بين موظفي الإدارة، ومطارات دبي، والطيران المدني، وطيران الإمارات، وشراء تذكرة سفر لها نتيجة الظروف المادية التي تمر بها المسافرة بعد أن فقدت رحلتها، كما تم نقل المسافرة إلى صالة ذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة حالتها والاطمئنان عليها حتى موعد مغادرتها.

سعادة

وأكد العميد ابن ديلان حرص الإدارة على ترجمة رؤى وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حول مفهوم السعادة والإيجابية، في قوله (نعم نحن نسعى لإسعاد الناس، وسيظل إسعاد الناس غاية وهدفاً، وبرامج عمل حتى يترسخ واقعاً دائماً ومستمراً)، مضيفاً أن ذلك يجعلهم يبحثون دائماً عن وسائل وبرامج نستطيع من خلالها التواصل مع العملاء، وتقديم خدمات تفوق توقعاتهم، بما نملكه من قدرات بشرية، وجاهزية عالية من المعدات الحديثة.

بدورهما، أبدت الأم وابنتها امتنانهما وشكرهما للمعاملة الطيبة التي تلقتاها، والاهتمام الذي حظيت به الأم من قبل شرطة دبي وبقية الجهات.