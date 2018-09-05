إطلاق مبادرة حلول شبابية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلق مجلس رأس الخيمة للشباب بالتعاون مع كليات التقنية العليا في رأس الخيمة مبادرة «حلول شبابية»، بحضور الدكتور عبداللطيف الشامسي الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا وأعضاء من الهيئتين الإدارية والتدريسية وأعضاء مجلس رأس الخيمة للشباب ونحو 50 من طلبة وخريجي كليات التقنية العليا.

في بداية الحلقة التي عقدت في مقر كليات التقنية برأس الخيمة، رحب الدكتور عبداللطيف الشامسي بالحضور من أعضاء مجلس رأس الخيمة للشباب وبطلبة وخريجي الكليات، مؤكدا أن الشباب هم القوة المحركة للتنمية والتطوير بالدولة، والفرص متاحة أمامهم للمشاركة والتعبير عن آرائهم وهم في مقاعد الدراسة،لأن الكليات تؤهلهم من بداية التحاقهم بها ليكونوا فاعلين وقادرين على ابتكار الأفكار والحلول الإبداعية للتحديات والقضايا المجتمعية الهامة، وخاصة تلك التي تتعلق بهم بشكل مباشر، وثمن الدكتور الشامسي مبادرة مجلس شباب رأس الخيمة وحرصهم على خلق منصة تفاعلية للطلبة لمناقشة التحديات وإيجاد حلول قابلة للتطبيق وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

ودعا الدكتور الشامسي إلى إقامة أنشطة وفعاليات شبابية بالتعاون مع مجلس رأس الخيمة للشباب، والاستفادة من مرافق الكليات المتطورة في تحقيق ذلك، متطرقاً إلى الحديث حول بعض التحديات التي تواجه الشباب في اختيارهم لتخصصاتهم الدراسية والتفكير في فرصهم الوظيفية، مستعرضاً جانباً من خطط واستراتيجيات كليات التقنية العليا المستقبلية الرامية لدعم إعداد الطلبة، وتمكينهم من المهارات الوظيفية المطلوبة لسوق العمل المستقبلي.

تمكين

وشارك الدكتور الشامسي في جانب من الحلقة النقاشية والتي تمحورت حول «تمكين الشباب في المرافق العامة»، حيث تم تشكيل فرق عمل من الطلبة وأعضاء مجلس الشباب للعمل على وضع حلول لهذا التحدي، على إثرها يتم تقييم الحلول وضمان أن تكون إبداعية وقابلة للتطبيق حسب الإمكانات الموجودة، ومدعمة بإحصائيات وصولا للنتائج التي ستترتب على تنفيذ هذه الحلول. بناء على ذلك يتم اختيار الحل المناسب ورفع التوصية للجهة المستهدفة والتخطيط بين الطرفين لتنفيذ الحل مع المتابعة المستمرة من قبل المجلس.

وخلال مناقشة تحدي «تمكين الشباب في المرافق العامة برأس الخيمة» طرح الشباب العديد من الحلول والمقترحات، منها تفعيل مشاريع الشباب في المرافق العامة.