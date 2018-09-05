محاكم دبي تنال 3 جوائز في الإبداع المؤسسي من «ستيفي العالمية»

المصدر: دبي - البيان

فازت «محاكم دبي» بـ 3 جوائز ضمن الدورة 15 من جائزة «ستيفي العالمية»، التي تعد من أرفع الجوائز الدولية في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية، وذلك في إنجاز نوعي يُضاف إلى مسيرة التميز القضائي والقانوني.

ويتنافس على الجوائز نحو 4000 مرشّح من المؤسسات والأفراد والأعمال المتميزة والمبدعة، ويمثلون أكثر من 60 دولة، حيث من المقرر أن تتسلم المحاكم الجوائزخلال حفل في 20 أكتوبر المقبل، بحضور نخبة من صناع القرار ورواد الأعمال.

ولفت طارش المنصوري، مدير عام «محاكم دبي»، إلى أن الإنجاز يمثل تأكيداً جديداً على نجاح المحاكم في تقديم أفضل الخدمات المتكاملة والحلول المبتكرة التي تمثل اليوم نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي.

وحازت إدارة الموارد البشرية على الفئة البرونزية في مجال السعادة الوظيفية، كأفضل إدارة للموارد البشرية، وقال عبدالواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية، «كان لتوجه «محاكم دبي» نحو تنمية موارد بشرية كفؤة ومبتكرة الأثر الأكبر في حصولها على الجائزة».

وجاءت جائزة فئة خدمة العملاء -الإدارة العامة من نصيب إدارة إسعاد المتعاملين وذلك بحصولها على الميدالية الفضية، وأشار عبدالله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، إلى أن طلب الترشيح شمل مبادرات الإدارة المبتكرة التي تهدف إلى تسهيل رحلة المتعامل وتحقيق سعادته، ومنها: برنامج شور للاستشارات القانونية المجانية، وعند الطلب لانتقال الخدمات، ونافذة خدمة وجهتي لتوجيه المتعاملين والرد على كافة استفساراتهم، والاتصال المرئي قريب، وأخيراً خدمة الواتس آب.

أما الجائزة الثالثة، المتمثلة في «أفضل تقرير سنوي» فجاءت لتتوج جهود إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، بالتعاون مع إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي، وأشار محمد عبدالرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، «تضمن التقرير السنوي لمحاكم دبي معلومات وافية عن التطورات التي تشهدها المحاكم عام 2017، ومؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية، والأعمال الإدارية، مما يجعل التقرير مرجعاً مهماً لكل المختصين».