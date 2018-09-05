سعود المعلا:القيادة الرشيدة وضعت أسس علوم الفضاء في الإمارات

المصدر: أم القيوين - وام

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإعلان عن اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين في إطار سلسلة الإنجازات النوعية التي تحققها الدولة في مختلف المجالات الحيوية، متوجهاً بالتهنئة بهذه المناسبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأثنى سموه على حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على وضع قواعد وأسس علوم الفضاء في الإمارات وخلق بيئة تعتمد على البرامج العلمية والبنى التحتية ودعم البرامج البحثية وأنظمة التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات المنظمة لذلك وتأهيل الصناعات الوطنية في مجال علوم الفضاء والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

تنمية

وقال سموه: «في إطار استراتيجية التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة، وبصورة خاصة في المجالات العلمية والبحثية وعلوم الفضاء والتي اختطتها الإمارات في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاء الإعلان عن اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع علي عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية».

وتوجه سموه بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي وأبناء الأمة العربية بهذا الإنجاز العالمي الذي يعزز من مكانة الإمارات المرموقة في شتى المجالات.