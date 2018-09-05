تعاون بحثي بين جامعة الإمارات وإدارة التنمية الريفية الكورية

المصدر: العين ـ البيان

وقع الدكتور علي راشد النعيمي، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، صباح أمس مذكرة تفاهم مع سينجي يونج، مدير إدارة التنمية الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية بهدف تطوير الأبحاث حول التكنولوجيا الزراعية وتطبيق تكنولوجيا المزارع الذكية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد الله البيلي مدير الجامعة، وعميد كلية الأغذية والزراعة وعدد من المسؤولين والباحثين من الطرفين.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي على أهمية تبادل الخبرات وتطوير الأبحاث العلمية والدراسات في المجالات العلمية والتكنولوجيا وتعزيز الابتكار والمساهمة الفعالة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة قائمة على اقتصاد معرفي مستقبلي راسخ، والتي تأتي ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021

وأضاف أن هذه المذكرة تأتي في إطار تفعيل الشراكات الثنائية بين البلدين وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتعليم وبناء القدرات لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونشر أبحاث وكتب تعليمية مشتركة، وتبادل الخبراء والفنيين وعقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات ومعارض مشتركة في مجال الزراعة.